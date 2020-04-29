На зарядку становись: пензенские росгвардейцы присоединились к акции #ПокаВыДома [ВИДЕО]

29 Апр 2020 2020-04-29T12:16:38+03:00

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Несмотря на то, что многие граждане отложили планы похудеть к лету в далекий ящик из-за возможной перспективы в этом году провести отпуска, не покидая родной город, врачи советуют вести активный образ жизни. Для тех, кто соблюдает самоизоляцию, был запущен интернет-проект #ПокаВыДома, в рамках которого люди делятся видеороликами со своим домашних тренировок.

Не остаются в стороне и стражи порядка. На сайте Росгвардии, официальных аккаунтах ведомства, социальных сетях, а также на площадке видеохостинга YouTube регулярно размещаются видеоролики с мастер-классами от различных специалистов ведомства.

Навыками поддержания хорошей физической формы в домашних условиях поделился начальник физической подготовки и спорта управления Росгвардии по Пензенской области старший лейтенант Денис Хакимов. Он продолжает тренироваться - ведь впереди сдача нормативов по физической подготовке.

- Заставить себя регулярно заниматься дома спортом непросто, но это необходимо в сложившихся условиях. Физические нагрузки позволят не только поддерживать, но и укреплять свое здоровье, они благотворно отразятся на вашем самочувствии, настроении и работоспособности, - отметил сотрудник Росгвардии.

В видеоролике росгвардеец продемонстрировал базовые упражнения, которые можно выполнять в качестве утренней зарядки. Они подойдут человеку с любым уровнем подготовки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.penza.kp.ru/video/embed/776114" frameborder="0"></iframe> Пензенские росгвардейцы присоединились к акции #ПокаВыДома.

ИСТОЧНИК KP.RU