Жителям Мордовии разрешили поехать на дачи

29 Апр 2020 2020-04-29T12:03:21+03:00

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Открывая мероприятие, руководитель республики подчеркнул: ситуация в регионе по-прежнему остаётся сложной. Заболевшие выявлены во всех районов, многие пациенты в тяжелом состоянии. При этом в Мордовию продолжают приезжать люди из других регионов, в том числе Москвы и Подмосковья – только за минувшую неделю прибыло две тысячи человек. Как итог – резкий рост числа заболевших.

- У нас несколько случаев, когда по полдеревни заразились на поминках - это Ардатовский и Атяшевский районы. Есть очаги в Ельниковском и Зубово-Полянском районах, - сказал Владимир Волков. - Самая большая вспышка - в Мордовском Пимбуре Зубово-Полянского района. Дочь приехала к матери, а та помогала готовиться к Пасхе односельчанам. В результате вся деревня заражена, полдеревни – в больнице.

Глава республики подчеркнул: ситуация может обостриться, если в период майских праздников люди не будут соблюдать режим самоизоляции, поэтому в Указ Главы Мордовии по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции внесены изменения. Согласно им жителям республики (в том числе и пенсионерам старше 65) с 30 апреля разрешено выезжать на дачи - но с условием дальнейшей самоизоляции на участке.

- Никаких шашлыков и походов в гости, - отметил Владимир Дмитриевич. – Берите с собой достаточный набор продуктов питания и товаров первой необходимости, чтобы минимизировать передвижения по сельским населенным пунктам.

При этом гражданам, находящимся на 14-дневном карантине, категорически запрещены любые выезды, в том числе на дачи, приусадебные участки, в деревни.

- Самое страшное, что может быть, - это завезти своим родителям в период майских праздников коронавирус, ведь у 50% зараженных он протекает бессимптомно, - предупредил Владимир Волков. – Поэтому, если уж ты едешь к родителям помогать – убедись, что у тебя нет коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU