Иван Белозерцев рассказал о главной цели Правительства Пензенской области

29 Апр 2020 2020-04-29T11:06:21+03:00

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Сегодня в ходе очередной тридцатой сессии Законодательного Собрания Пензенской области губернатор Иван Белозерцев выступил с докладом.

В 2019 году экономика области демонстрировала устойчивую положительную динамику. Рост по всем основным показателям социально-экономического развития, причем по большинству он превышает среднероссийский.

Объем валового регионального продукта (ВРП) за 2018 год составил более четырехсот миллиардов рублей, это на 33,8 млрд руб. больше, чем годом ранее.

Темп роста экономики в Пензенской области составил 103,2%. По темпам роста ВРП Пензенская область является лидером среди регионов ПФО и входит в двадцатку регионов России с максимальными темпами экономического роста (19 место). В рейтинге Приволжского федерального округа по доле инвестиционных вложений Пензенская область поднялась с 8-го на 4-е место. Оборот организаций по всем видам экономической деятельности вырос на 14,6 % - 2 место в округе по темпам роста.

В 2019 году хорошие результаты показала пензенская промышленность. Индекс промпроизводства превысил в два раза среднеокружные показатели и в 2,5 раза общероссийские.

ИСТОЧНИК KP.RU