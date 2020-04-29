Пензенская картинная галерея приглашает в "Школу радости"
По творческим работам видно, что ребята мастерили, клеили и рисовали с большим удовольствием
Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Проект “Школа радости. Рисуем дома” начал свою работу. На электронную почту музея поступили фотографии работ, которые юные пензенские художники выполняли в различных техниках. Темой для творчества была “Пасха”.
По творческим работам видно, что ребята мастерили, клеили и рисовали с большим удовольствием! Все фотографии мы будем выкладывать на сайте в течение недели.
ИСТОЧНИК KP.RU