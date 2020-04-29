2020-04-29T08:58:23+03:00
Общество

Пензенская картинная галерея приглашает в "Школу радости"

По творческим работам видно, что ребята мастерили, клеили и рисовали с большим удовольствием
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Фото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской областиФото: Пресс-служба Министерства культуры и туризма Пензенской области
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Проект “Школа радости. Рисуем дома” начал свою работу. На электронную почту музея поступили фотографии работ, которые юные пензенские художники выполняли в различных техниках. Темой для творчества была “Пасха”.

По творческим работам видно, что ребята мастерили, клеили и рисовали с большим удовольствием! Все фотографии мы будем выкладывать на сайте в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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