Пензенская картинная галерея приглашает в "Школу радости"

29 Апр 2020 2020-04-29T08:58:23+03:00

По творческим работам видно, что ребята мастерили, клеили и рисовали с большим удовольствием

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Проект “Школа радости. Рисуем дома” начал свою работу. На электронную почту музея поступили фотографии работ, которые юные пензенские художники выполняли в различных техниках. Темой для творчества была “Пасха”.

По творческим работам видно, что ребята мастерили, клеили и рисовали с большим удовольствием! Все фотографии мы будем выкладывать на сайте в течение недели.

ИСТОЧНИК KP.RU