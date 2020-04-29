2020-04-29T08:49:43+03:00
Происшествия

Убийство на Рождество

В Пензенской области, злоумышленник, заметая следы, решил инсценировать самоубийство гостя
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Светлана МаковееваФото: Светлана Маковеева
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В ночь с 7 на 8 января 2020 года обвиняемый употреблял алкоголь со своим знакомым в съемной квартире по улице Строителей в городе Заречном.

В ходе следственных действий злоумышленник показал, что в процессе распития спиртного между ним и приятелем возник конфликт. С его слов, гость первым схватил нож. Обвиняемый отобрал нож и нанес им не менее шести ударов в шею и правую руку, затем повалил мужчину на пол и начал сдавливать его шею руками.

После того, как знакомый перестал сопротивляться и потерял сознание, злоумышленник, заметая следы, решил инсценировать самоубийство гостя. К утру 8 января зареченец вытащил тело в подъезд дома, оставив на лестничной площадке. Судебно-медицинской экспертизой установлено, что смерть 40-летнего мужчины наступила от механической асфиксии при сдавлении органов шеи.

Зареченским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Пензенской области расследование уголовного дела по обвинению жителя Заречного 1974 года рождения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), завершено.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. По информации пресс-службы СУ СК РФ по Пензенской области, в ходе следствия по решению суда обвиняемый находился под стражей.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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