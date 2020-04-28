2020-04-28T17:14:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В Мордовии подтверждена еще одна смерть среди заболевших коронавирусом

Об этом сообщил министр здравоохранения РМ Олег Маркин в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Олег ЗОЛОТО
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По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня в республике выявлено 592 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 32 новых. С выздоровлением выписан 41 человек.

Стационарное лечение получают 622 пациента. Из них 57 - в отделениях реанимации. 14 пациентов находятся на аппаратах ИВЛ. Восемь из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении - 1303 человека.

- К сожалению, сегодня была констатирована еще одна смерть. Пациентка погибла от коронавирусной инфекции. От руководства Мордовии, министерства здравоохранения РМ и от себя лично я приношу искренние слова соболезнования родным и близким покойной, - сказал Олег Маркин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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