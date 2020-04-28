2020-04-28T15:09:20+03:00
Происшествия

За выходные в Пензенской области произошли две аварии с участием диких животных

Охотуправление регионального минлесхоза напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо соблюдать скоростной режим
Анна ЧЕРНАЯ
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В минувшие выходные на территории Пензенской области произошло два ДТП с участием диких копытных животных. На железной дороге в Бессоновском районе машинист поезда совершил наезд на лося. Второй случай произошел в Никольском районе: водитель легкового автомобиля сбил косулю.

В результате оба животных погибли, ущерб причиненный охотничьему фонду, составил 120 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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