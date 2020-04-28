2020-04-28T15:07:57+03:00
Происшествия

Ваш сын совершил ДТП – для его освобождения платите 50 тысяч рублей

Полиция Пензенской области проводит проверку по факту телефонного мошенничества
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по республике Мордовия.Фото: Пресс-служба УМВД РФ по республике Мордовия.
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В полицию Кузнецкого района обратилась с заявлением о мошенничестве 64-летняя гражданка. Ей позвонила неизвестная и сказала: ваш сын совершил ДТП – для его освобождения платите 50 тысяч рублей

Женщина согласилась и через некоторое время передала указанную сумму неизвестному водителю такси, который подъехал к дому по месту жительства. Через некоторое время незнакомец перезвонил и сказал, что необходимо внести ещё 50 тыс. рублей. После чего гражданка приехала из села Явлейка в город Кузнецке и через банкомат перевела на счёт банковской карты 25 тыс. рублей.

Впоследствии сотрудники полиции установили личность таксиста. Он пояснил, что выполнил заказ, поступивший по телефону от неизвестного, и забрал деньги у заявительницы, после чего из указанной суммы перечислил 48 тыс. рублей на счёт электронного кошелька, указанного незнакомцем.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Полиция Пензенской области предупреждает:

- перепроверяйте любую информацию, поступившую от незнакомых лиц;

- обязательно свяжитесь с родственниками, от чьего имени действуют незнакомцы, или с официальными представителями банка, карта которого могла быть заблокирована;

- прежде чем предпринять что-либо, посоветуйтесь с близкими, сослуживцами, соседями;

- при малейших подозрениях немедленно обращайтесь в полицию;

- ни в коем случае не перечисляйте деньги на предлагаемые номера телефонов и банковские счета, тем более не передавайте их при личной встрече.

ИСТОЧНИК KP.RU

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