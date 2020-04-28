Александр Никишин оценил работу Клинической больницы №4

28 Апр 2020 2020-04-28T15:09:11+03:00

Изменить размер текста: A A

В стенах больницы был организован приемно-сортировочный пункт для диагностики пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и внебольничную пневмонию. После проверки анализов, в стенах учреждения болеющие пневмониями средней степени тяжести. Для них в стационаре больницы развернуто 137 коек, 13 из которых - в отделении реанимации и интенсивной терапии.

- Для бесперебойной работы лечебных учреждений и организации качественной медицинской помощи пациентам больницы должны быть обеспечены запасами кислорода, - отметил Александр Никишин.

Всего по расчётам в медицинских организациях области к кислороду должны быть подключены 456 коек.

- Эта задача выполнена на 100%, - уточнил министр. – Но по поручению губернатора нам необходимо подключить дополнительно 625.

В трех медицинских организациях (Пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи, больнице имени Н. Н. Бурденко и областной детской больнице имени Н. Ф. Филатова) работы планируется завершить до 15 мая. Следующая на очереди - Клиническая больница №4, где к кислороду будут подключены еще 82 койки.

По итогам посещения министр отметил, что на сегодняшний день больница полностью готова обеспечить специализированную медицинскую помощь пациентам, у кого диагностирована пневмония средней степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU