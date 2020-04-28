2020-04-28T13:58:00+03:00
Происшествия

33-летний пензенец задержан за избиение человека металлической трубой

Причиной конфликта стало замечание
Анна ЧЕРНАЯ
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Вечером патрулирующий экипаж Росгвардии получил сообщение о драке в одном из дворов. Прибыв на место, бойцы опросили встретившую их женщину. Гражданка рассказала, что стояла у дома вместе со знакомым, но их разговору помешал некий водитель, влетевший на своем автомобиле на высокой скорости во двор. Собеседник женщины сделал ему замечание, на что мужчина достал предмет, похожий на металлическую трубу, и несколько раз ударил им пострадавшего.

33-летний водитель был задержан и передан в руки полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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