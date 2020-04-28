Житель Саранска сдал чужую машину в пункт приема металлолома

28 Апр 2020 2020-04-28T12:42:26+03:00

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В отдел полиции №3 УМВД России по го Саранск с заявлением обратился 38-летний местный житель. Он сообщил, что неизвестный украл его машину марки «ВАЗ-2108». Транспортное средства было припарковано во дворе многоквартирного дома, где проживает пострадавший. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний безработный ранее судимый житель Саранска. Молодой человек был задержан по месту жительства в кратчайшие сроки.

Задержанный пояснил: из-за внешнего вида автомобиля он подумал, что тот давно не используется хозяином. Выбрав время, парень отбуксировал машину с помощью своего знакомого, убедив его в том, что автомобиль принадлежит угонщику. После гражданин разобрал машину на запчасти и сдал в ближайший пункт приема металлолома, выручив 2,5 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU