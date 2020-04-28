2020-04-28T12:01:21+03:00
Недвижимость

Отопительный сезон в Пензе планируется завершить на днях

Об этом сообщил мэр города Андрей Лузгин в своем Instagram
Анна ЧЕРНАЯ
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С установлением теплой погоды, граждане, вынужденные находиться дома на самоизоляции, столкнулись с одной неприятной проблемой – духотой и жарой в квартирах. Из-за перепадов температуры пензенские коммунальщики не торопятся отключать отопление в домах.

Вопрос, когда же закончатся «тропики», поступал не раз и во время прямых эфиров Ивана Белозерцева, и в комментариях под постами первых лиц города и области в социальных сетях. Мэр Пензы Андрей Лузгин дал на него ответ в своем Instagram:

- Согласно законодательству, решение о завершении отопительного периода принимается после установления положительных среднесуточных температур +8 и выше в течение пяти дней. В Пензе отопительный период планируется завершить 30 апреля.

Напоминаем также вам, что сегодня и завтра коммунальные службы города будут проверять сети на максимальную нагрузку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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