Отопительный сезон в Пензе планируется завершить на днях
С установлением теплой погоды, граждане, вынужденные находиться дома на самоизоляции, столкнулись с одной неприятной проблемой – духотой и жарой в квартирах. Из-за перепадов температуры пензенские коммунальщики не торопятся отключать отопление в домах.
Вопрос, когда же закончатся «тропики», поступал не раз и во время прямых эфиров Ивана Белозерцева, и в комментариях под постами первых лиц города и области в социальных сетях. Мэр Пензы Андрей Лузгин дал на него ответ в своем Instagram:
- Согласно законодательству, решение о завершении отопительного периода принимается после установления положительных среднесуточных температур +8 и выше в течение пяти дней. В Пензе отопительный период планируется завершить 30 апреля.
Напоминаем также вам, что сегодня и завтра коммунальные службы города будут проверять сети на максимальную нагрузку.
ИСТОЧНИК KP.RU