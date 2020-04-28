Пензенские аптеки уличили в продаже лекарств с истекшим сроком годности

28 Апр 2020 2020-04-28T11:23:30+03:00

А также в ряде других нарушений

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Прокуроры Ленинского и Октябрьского районов Пензы, а также Бессоновского, Городищенского, Земетчинского, Иссинского, Кузнецкого, Неверкинского, Никольского, Сердобского, Сосновоборского районов и Каменский межрайонный прокурор проверили работу актечных организаций на своих территориях. Сотрудники ведомств обнаружили ряд нарушений, среди которых – отсутствие препаратов первой необходимости, продажа лекарств с истекшим сроком годности, ненадлежащие условия хранения. Прокурорами были внесены 22 представления.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, по итогам их рассмотрения четыре человека были привлечены к дисциплинарной ответственности, в отношение еще двух возбудили дела об административных правонарушениях. Еще шесть лиц вызваны прокурорами для вручения постановлений о возбуждении дел об административных правонарушениях.

ИСТОЧНИК KP.RU