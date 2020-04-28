Восемь лучших учителей из Пензенской области получат по 200 тысяч рублей
Министерство образования Пензенской области сообщает: накануне стартовал конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. По его итогам восемь лучших работников сферы получат грант Президента РФ в размере 200 тысяч рублей.
В конкурсе могут принять участие учителя с объемом нагрузки не менее 18 часов в неделю и стажем от трех лет. Основным местом работы конкурсанта должна быть образовательная организация Пензенской области, реализующая программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. Педагог, получивший премию, имеет право снова участвовать в конкурсе не ранее, чем через пять лет.
Выдвижение учителей образовательных организаций на получение денежного поощрения осуществляется с их письменного согласия коллегиальным органом управления образовательной организацией. Подать заявку на участие в конкурсе можно до 20 мая 2020 года по адресу: г. Пенза, ул. Маркина, д. 2, каб. 508 (министерство образования Пензенской области). По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 56-56-96, Алла Геннадьевна Котенкова.
ИСТОЧНИК KP.RU