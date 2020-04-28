Иван Белозерцев обогнал Сергея Собянина в рейтинге активности в Instagram

28 Апр 2020 2020-04-28T10:50:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В наши дни представители власти предпочитают не прятаться за официальными пресс-релизами и комментариями, а идут, что называется, «в народ», заводя странички в социальных сетях, тем самым давая гражданам возможность не только узнать о своем мэре или губернаторе чуть больше, но и обратиться к ним лично.

Активность официальных лиц в Instagram оценил портал «Региональные комментарии». Аналитики сайта сравнили количество постов и историй, выложенных на официальных страничках глав регионов и крупных городов за 20-26 апреля.

Лидером рейтинга стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – за неделю он опубликовал 12 полноценных постов и 111 материалов в «сториз». На втором месте – врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев (31 пост, 49 материалов), замкнул тройку губернатор Вологодской области Олег Кувшинников (34 фото и 42 материала).

Иван Белозерцев в рейтинге активности занял 21 место, выложив за неделю 11 постов и два материала в «сториз», а также проведя два прямых эфира. Стоит отметить, что глава Пензенской области обогнал в рейтинге мэра Москвы Сергея Собянина – тот занял 26 место.

ИСТОЧНИК KP.RU