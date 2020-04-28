2020-04-28T08:29:08+03:00
Общество

Осторожно: теплосети Пензы проверят на максимальную нагрузку

Температура теплоносителя будет увеличена до 115 градусов Цельсия, а в системах отопления - до 95 градусов
Виктор ВИКТОРОВ
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Фото: Алексей БулатовФото: Алексей Булатов
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28-29 апреля АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» будет проводить испытания сетей на максимальную температуру. Такая проверка способности теплосетей и внутренних систем отопления зданий выдерживать нагрузки проводится раз в пять лет. Это одно из обязательных мероприятий по подготовке к следующему отопительному сезону.

Температура теплоносителя в сетях будет увеличена до 115 градусов Цельсия, а в системах отопления – до 95 градусов в течение 2 - 4 часов. На период испытаний отключат централизованное горячее водоснабжение всех потребителей, а также отопление школ, детских дошкольных учреждений, учреждений здравоохранения. По информации пресс-службы Администрации Пензы, будет организовано круглосуточное дежурство ремонтных бригад тепловых сетей.

Руководителям УК и ТСЖ в свою очередь необходимо выполнить весь комплекс технических и организационных мероприятий по подготовке к испытаниям. Ни в коем случае не производить самовольно отключение систем центрального отопления в жилых домах.

В период проведения испытаний горожанам следует проявить максимальную осторожность! Не следует находиться рядом с местом прохождения теплотрасс надземной и подземной прокладки, а также с тепловыми камерами. В период испытаний нельзя приближаться к отопительным приборам, стоякам отопления, а также особо контролировать, чтобы к ним не приближались дети.

В случае возникновения аварийной ситуации на тепловых сетях необходимо незамедлительно сообщить в единую диспетчерскую службу города по телефонам 05, 63-10-05 или диспетчерскую тепловых сетей: 20-98-79, 20-98-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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