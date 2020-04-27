В Мордовии число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом увеличилось до 560
По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня в республике выявлено 560 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки – 42 новых. 42 человека полностью выздоровели и выписаны. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике.
Стационарное лечение получает 621 пациент. Их состояние различной степени тяжести. 14 пациентов в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ. 10 из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении – 1150 человек. 122 – в обсервационном отделении.
ИСТОЧНИК KP.RU