В Пензенской области студенты колледжей получают продуктовые наборы

27 Апр 2020 2020-04-27T15:39:31+03:00

Забрать пакет могут как сами учащиеся, так и их родители

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В связи с переходом на дистанционное обучение в колледжах, учредителем которых выступает Министерство образования Пензенской области, начали выдавать продуктовые наборы. Они являются компенсацией за бесплатное питание для студентов очного отделения.

- Выдача наборов будет проводиться до 30 апреля. Получить их могут или сами студенты, или их родители, - отметила заместитель министра образования области Елена Петросова. - Кроме того, у нас есть студенты, которые получают профессиональное образование, из числа выпускников коррекционных школ. Они также получат эти наборы.

Содержимое наборов, выдаваемых разными колледжами, может отличаться.Фото: Министерство образования Пензенской области

Представитель ведомства также подчеркнула, что содержимое продуктового набора может отличаться, поскольку оно зависит от стоимости питания в конкретном колледже. Поддержку получат 4862 студента. Узнать о графике выдачи наборов можно в своем колледже.

- Это очень хорошее подспорье в сегодняшней ситуации. Набор большой - 9 кг, все продукты хорошие, и я точно знаю, что мой ребенок с удовольствием будет их кушать, - отметила мама студента Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции Марина Шатунова.

ИСТОЧНИК KP.RU