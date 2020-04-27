В пензенском правительстве обсудили проведение ЕГЭ в регионе

27 Апр 2020 2020-04-27T15:23:00+03:00

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Подготовку к проведению в Пензенской области государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования обсудили на оперативном совещании, которое состоялось сегодня.

В этом году учащиеся сдадут ЕГЭ по 15 предметам, ГИА – только по двум: русскому языку и литературе. Экзамены для всех выпускников начнутся 8 июня, но завершатся в разные сроки: 11 июля - у одиннадцатиклассников, 31 - у девятиклассников. Сама процедура изменена не будет от прошлых лет: сдавать ЕГЭ и ГИА учащиеся будут в других школах.

Губернатор потребовал от организаторов экзаменов создать для подростков психологически комфортную атмосферу.

- Дети и их родители и без того нервничают перед итоговыми экзаменами, - отметил Иван Белозерцев. – В этом году стресса добавляет и тот факт, то подготовка к ним шла в режиме самоизоляции. В связи с этим прошу обратить внимание на работу школьных психологов. Им нужно переговорить с ребятами и их родителями, максимально успокоить, дать им телефоны служб психологической поддержки. Обстановка в пунктах сдачи экзаменов не должна быть напряженной.

ИСТОЧНИК KP.RU