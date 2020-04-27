25-летний житель Шемышейского района предстанет перед судом за ряд преступлений

27 Апр 2020 2020-04-27T15:09:41+03:00

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Прокурор Шемышейского района Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 25-летнего жителя с. Козловка. Он обвиняется в совершении ряда преступлений.

В августе прошлого года он вступил в половую связь с девушкой, не достигшей 16 лет. О возрасте партнерши парень знал заранее, как и о том, что он заражен ВИЧ-инфекцией: об этом ему сообщили врачи за год до этого. Девушке о своей болезни злоумышленник ничего не сказал, что привело и к ее заражению тоже.

В конце сентября обвиняемый поссорился с односельчанином, который отказался везти его в Пензу. Чтобы разобраться, они остановились в яблоневом саду в селе Азрапино. Там парень начал избивать знакомого. Когда тот упал на землю, злоумышленник достал из бардачка машины складной нож и нанес им несколько ударов. Мужчина скончался на месте.

Свидетелем убийства стал еще один знакомый обвиняемого: он помог дотащить тело вглубь сада и спрятать его там. После этого парень скрылся на автомобиле погибшего и некоторое время передвигался на нем по Пензе. После этого он сбежал в Саратовскую область, где укрылся у родственников.

Спустя некоторое время тело убитого нашли местные жители, приехавшие собрать урожай. Обвиняемого задержали в считанные дни. Поначалу он признался в совершении преступлений, но вскоре начал отказываться от показаний. По уголовному делу потерпевшими заявлены иски о возмещении материального ущерба и морального вреда. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU