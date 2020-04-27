2020-04-27T15:09:41+03:00
Происшествия

25-летний житель Шемышейского района предстанет перед судом за ряд преступлений

Парню придется ответить за убийство, заражение ВИЧ-инфекцией несовершеннолетней и угон автомобиля
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Прокурор Шемышейского района Пензенской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее несудимого 25-летнего жителя с. Козловка. Он обвиняется в совершении ряда преступлений.

В августе прошлого года он вступил в половую связь с девушкой, не достигшей 16 лет. О возрасте партнерши парень знал заранее, как и о том, что он заражен ВИЧ-инфекцией: об этом ему сообщили врачи за год до этого. Девушке о своей болезни злоумышленник ничего не сказал, что привело и к ее заражению тоже.

В конце сентября обвиняемый поссорился с односельчанином, который отказался везти его в Пензу. Чтобы разобраться, они остановились в яблоневом саду в селе Азрапино. Там парень начал избивать знакомого. Когда тот упал на землю, злоумышленник достал из бардачка машины складной нож и нанес им несколько ударов. Мужчина скончался на месте.

Свидетелем убийства стал еще один знакомый обвиняемого: он помог дотащить тело вглубь сада и спрятать его там. После этого парень скрылся на автомобиле погибшего и некоторое время передвигался на нем по Пензе. После этого он сбежал в Саратовскую область, где укрылся у родственников.

Спустя некоторое время тело убитого нашли местные жители, приехавшие собрать урожай. Обвиняемого задержали в считанные дни. Поначалу он признался в совершении преступлений, но вскоре начал отказываться от показаний. По уголовному делу потерпевшими заявлены иски о возмещении материального ущерба и морального вреда. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено для рассмотрения в районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пензенской области студенты колледжей получают продуктовые наборы
В пензенском правительстве обсудили проведение ЕГЭ в регионе
25-летний житель Шемышейского района предстанет перед судом за ряд преступлений
В Пензенской области бесплатно осуществляется доставка товара
В Мордовии водитель без прав устроил ДТП на трассе
Иван Белозерцев поручил усилить разъяснительную работу с населением
Пенсионер из Бессоновского района лишился 146 тысяч рублей
Пенза преображается ко Дню Победы
В Саранске завтра, 28 апреля, будет ограничено движение транспорта
В Пензе вспомнили Чернобыльскую трагедию
Опасение относительно приближения майских праздников
Подтвержденных больных коронавирусом в Мордовии – 518 человек
Когда обидчик уснул, жена ударила его ножом
Пензенская область – в лидерах ПФО по искусственному восстановлению лесов
Деньги взял, а гарнитур не сделал: мошеннику из Пензы грозит тюремный срок
В Саранске на Радоницу запретят движение транспорта на нескольких участках
Как получить максимальное пособие по безработице
Лишился 30 тысяч рублей, покупая респираторные маски через интернет
В Мордовии зарегистрировано еще 45 случаев заболевания коронавирусом
Нуждающимся семьям в Пензенской области окажут помощь
Завершать учебный год раньше в Пензенской области не планируется
Дачный сезон в Пензе во время коронавируса: можно ли ездить на свой участок на личном автомобиле
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пензенской области