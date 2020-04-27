В Пензенской области бесплатно осуществляется доставка товара
Кто может обратиться за помощью в доставке товаров первой необходимости и что входит в этот перечень. Как оставить заявку и кто осуществляет доставку?
По информации сотрудников Минтруда Пензенской области, за помощью в доставке могут обратиться пожилые одинокопроживающие граждане и инвалиды. В перечень входят продукты питания, лекарства, товары личной гигиены, корм для домашних животных. Приобретение товаров осуществляется за счет средств заказчика.
Работают круглосуточных телефонов горячей линии:
«Социальный навигатор» (8-800-511-0-117) – по области,
Единая служба срочной социальной помощи (44-00-03) – по г. Пензе.
Услуги по доставке для граждан предоставляются бесплатно и вне зависимости от постановки на учет в организации социального обслуживания населения.
Услугу по доставке предметов первой необходимости оказывают социальные работники и члены волонтерских организаций, имеющие соответствующие удостоверения и отличительные знаки. Без предварительно оставленной по телефону заявки ни сотрудник социальной службы, ни волонтер не придут.
Благотворительность
В настоящее время «Союз добровольцев России» организует благотворительную акцию, в ходе которой продуктовая помощь крупами, макаронными и кондитерскими изделиями, будет оказана пожилым гражданам и инвалидам старше 65 лет.
Телефоны «Горячих линий», работающих в Пензенской области
1. Горячая линия #МЫВМЕСТЕ (Акция взаимопомощи для пожилых людей во время пандемии коронавируса): 8-800-200-3411
2. «Горячая линия» по приему заявок на доставку предметов первой необходимости («Социальный навигатор»): 8-800-511-0-117
3. Центр срочной социальной помощи г. Пензы: 8-8412-44-00-03
4. Волонтерский центр «Единой России» работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю: 8-8412-54-18-98, 8-8412-54-19-42
ИСТОЧНИК KP.RU