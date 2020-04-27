2020-04-27T13:34:15+03:00
Общество

В Пензенской области бесплатно осуществляется доставка товара

Продукты, предметы первой необходимости приобретаются на средства заказчика
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Фото: Юлия ПыхаловаФото: Юлия Пыхалова
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Кто может обратиться за помощью в доставке товаров первой необходимости и что входит в этот перечень. Как оставить заявку и кто осуществляет доставку?

По информации сотрудников Минтруда Пензенской области, за помощью в доставке могут обратиться пожилые одинокопроживающие граждане и инвалиды. В перечень входят продукты питания, лекарства, товары личной гигиены, корм для домашних животных. Приобретение товаров осуществляется за счет средств заказчика.

Работают круглосуточных телефонов горячей линии:

«Социальный навигатор» (8-800-511-0-117) – по области,

Единая служба срочной социальной помощи (44-00-03) – по г. Пензе.

Услуги по доставке для граждан предоставляются бесплатно и вне зависимости от постановки на учет в организации социального обслуживания населения.

Услугу по доставке предметов первой необходимости оказывают социальные работники и члены волонтерских организаций, имеющие соответствующие удостоверения и отличительные знаки. Без предварительно оставленной по телефону заявки ни сотрудник социальной службы, ни волонтер не придут.

Благотворительность

В настоящее время «Союз добровольцев России» организует благотворительную акцию, в ходе которой продуктовая помощь крупами, макаронными и кондитерскими изделиями, будет оказана пожилым гражданам и инвалидам старше 65 лет.

Телефоны «Горячих линий», работающих в Пензенской области

1. Горячая линия #МЫВМЕСТЕ (Акция взаимопомощи для пожилых людей во время пандемии коронавируса): 8-800-200-3411

2. «Горячая линия» по приему заявок на доставку предметов первой необходимости («Социальный навигатор»): 8-800-511-0-117

3. Центр срочной социальной помощи г. Пензы: 8-8412-44-00-03

4. Волонтерский центр «Единой России» работает с 8.00 до 20.00 семь дней в неделю: 8-8412-54-18-98, 8-8412-54-19-42

ИСТОЧНИК KP.RU

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