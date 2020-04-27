В Мордовии водитель без прав устроил ДТП на трассе

27 Апр 2020 2020-04-27T13:27:13+03:00

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Вчера утром на 14-м километре автодороги Саранск - Сурское – Ульяновск автомобиль «Тойота Ланд Крузер 200» под управлением 55-летнего мужчины без водительских прав, на перекрестке неравнозначных дорог столкнулся с «Ладой Калиной». По предварительным данным, водитель иномарки не уступил дорогу отечественной машине, двигающейся по главной.

В результате ДТП 53-летняя пассажирка «Лады» была доставлена в ГБУЗ РМ «РКБ №4» и после оказания медпомощи отпущена домой. По данным инспекторов ГИБДД МВД по Республике Мордовия, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU