Иван Белозерцев поручил усилить разъяснительную работу с населением

27 Апр 2020 2020-04-27T12:52:09+03:00

По словам главы региона, штрафовать нужно только злостных нарушителей

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Сегодня во время оперативного совещания губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость предотвращения нарушений режима самоизоляции людьми пожилого возраста и призвал к соблюдению санитарных норм на работающих предприятиях.

- Число подтвержденных случаев растет, - отметил глава региона. – Нужно усилить патрулирование улиц, чтобы обеспецить разъяснительную работу с населением. Нужно объяснить гражданам, что находиться на улице небезопасно. Не нужно штрафовать всех подряд – только злостных нарушителей.

Кроме этого, Иван Белозерцев призвал к строгому соблюдению санитарных норм на работающих предприятиях Пензенской области:

- Необходимо обеспечить нормы эпидемиологической безопасности, определённые Роспотребнадзором, чтобы у работающих людей были средства индивидуальной защиты в целях снижения риска заражения.

ИСТОЧНИК KP.RU