Иван Белозерцев поручил усилить разъяснительную работу с населением
Сегодня во время оперативного совещания губернатор Иван Белозерцев обратил особое внимание на необходимость предотвращения нарушений режима самоизоляции людьми пожилого возраста и призвал к соблюдению санитарных норм на работающих предприятиях.
- Число подтвержденных случаев растет, - отметил глава региона. – Нужно усилить патрулирование улиц, чтобы обеспецить разъяснительную работу с населением. Нужно объяснить гражданам, что находиться на улице небезопасно. Не нужно штрафовать всех подряд – только злостных нарушителей.
Кроме этого, Иван Белозерцев призвал к строгому соблюдению санитарных норм на работающих предприятиях Пензенской области:
- Необходимо обеспечить нормы эпидемиологической безопасности, определённые Роспотребнадзором, чтобы у работающих людей были средства индивидуальной защиты в целях снижения риска заражения.
ИСТОЧНИК KP.RU