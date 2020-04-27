2020-04-27T11:21:01+03:00
Происшествия

Пенсионер из Бессоновского района лишился 146 тысяч рублей

Мужчина сообщил мошеннику реквизиты карты и коды, пришедшие ему по смс
Анна ЧЕРНАЯ
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В полицию Бессоновского района обратился 63-летний местный житель. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности известного банка, и сообщил, что кто-то пытается провернуть подозрительные операции с картой пенсионера.

Лжесотрудник банка попросил сообщить реквизиты карты и коды, которые придут в смс, чтобы якобы заблокировать действия нарушителей. После выполнения всех требований пострадавший обнаружил, что с его карты списались 146 тысяч рублей. Полицейским гражданин пояснил, что знал о подобных способах обмана.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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