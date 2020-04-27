Пенза преображается ко Дню Победы

27 Апр 2020 2020-04-27T10:33:29+03:00

Основные работы по оформлению планируется завершить до 1 мая

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Пензу начали украшать в преддверии Дня Победы. По всему городу размещаются баннеры с тематикой праздника - планируется размещение 52 щитов.

Дома на проспекте Победы украсили настенными панно. Еще одно появилось в сквере имени Дениса Давыдова.

Обновлены информационные стенды на территории Музея военной техники под открытым небом в сквере на улице М. Горького.

Кроме того, муниципальное казенное предприятие «Аншлаг» выполняет оформление городских пространств. Установлены арочные конструкции на площади Ленина, в районе стелы «Росток» на набережной реки Суры, в сквере «Бессмертный полк», на Юбилейной площади.

На основных автомагистралях города осуществляется установка малых архитектурных конструкций «Звезда» на разделительных полосах и разворотных кольцах.

ИСТОЧНИК KP.RU