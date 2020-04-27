2020-04-27T08:45:22+03:00
Общество

В Саранске завтра, 28 апреля, будет ограничено движение транспорта

В целях обеспечения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
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Фото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Республике МордовияФото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Республике Мордовия
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Ограничения на движение и стоянку транспортных средств вводятся на территории городского округа Саранск с 6:00 до 20:00 28 апреля. Подробнее:

Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также транспорт коммунальных и аварийных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Саранске завтра, 28 апреля, будет ограничено движение транспорта
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