В Саранске завтра, 28 апреля, будет ограничено движение транспорта
В целях обеспечения мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Фото: Пресс-служба УГИБДД РФ по Республике Мордовия
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Ограничения на движение и стоянку транспортных средств вводятся на территории городского округа Саранск с 6:00 до 20:00 28 апреля. Подробнее:
Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также транспорт коммунальных и аварийных служб.
ИСТОЧНИК KP.RU