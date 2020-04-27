В Пензе вспомнили Чернобыльскую трагедию

27 Апр 2020 2020-04-27T07:55:34+03:00

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В церемонии возложения цветов к мемориалу в сквере на ул. 8 Марта приняли участие также представители Пензенской региональной организации «Союз – Чернобыль».

В этом году в связи с действующим режимом самоизоляции традиционное мероприятие с почетным караулом и большим числом участников было отменено. Тем не менее, героический подвиг, мужество и самоотверженность героев – тех, кто ценой своей жизни предотвращал распространение радиации, не были и не будут забыты.

34 года назад, 26 апреля 1986 года, на Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Взрыв на ЧАЭС стал одной из крупнейших техногенных катастроф современности..

По официальным данным, сразу же после катастрофы погиб 31 человек, а более полумиллиона ликвидаторов, принимавших участие в тушении пожаров и расчистке, получили высокие дозы радиации. В ликвидации последствий аварии приняли участие более 2 тысяч жителей Пензенской области, более половины из которых уже нет в живых.

ИСТОЧНИК KP.RU