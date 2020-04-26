2020-04-26T18:17:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Опасение относительно приближения майских праздников

Иван Белозерцев: «Ещё раз прошу всех жителей региона соблюдать меры предосторожности, как бы сложно и трудно ни было»
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Фото: Антон ПетлицаФото: Антон Петлица
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Для нас очень важно, чтобы вы были живы и здоровы, меня радует, что многие жители областного и районных центров стали применять средства индивидуальной защиты, это правильное решение", - подчеркнул Иван Белозерцев.

Стало известно, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить до 30 апреля предложения по поэтапному снятию ограничений деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей, наложенных из-за эпидемии коронавируса.

Глава кабмина поручил обеспечить стимулирующие выплаты студентам-медикам, которые помогают пациентам с коронавирусом, а также сократить сократить сроки сертифицирования зарубежных аппаратов ИВЛ в России.

Кроме того, Роспотребнадзору, Минздраву, Минтрансу и МВД России поручено разработать к майским праздникам рекомендации о необходимости соблюдения мер предосторожности из-за коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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