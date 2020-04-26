2020-04-26T15:59:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Подтвержденных больных коронавирусом в Мордовии – 518 человек

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным оперативного штаба Мордовии, сейчас в республике выявлено 518 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 49 новых. 36 человек полностью выздоровели и выписаны.

Стационарное лечение получают 618 пациентов. Их состояние различной степени тяжести. 14 пациентов в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ. 10 из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1340 человек, 83 из них - в обсервационном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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