Подтвержденных больных коронавирусом в Мордовии – 518 человек

26 Апр 2020 2020-04-26T15:59:34+03:00

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира об эпидемиологической ситуации в республике

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По данным оперативного штаба Мордовии, сейчас в республике выявлено 518 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки - 49 новых. 36 человек полностью выздоровели и выписаны.

Стационарное лечение получают 618 пациентов. Их состояние различной степени тяжести. 14 пациентов в тяжелом состоянии находятся на аппаратах ИВЛ. 10 из них с положительным тестом на коронавирус. На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1340 человек, 83 из них - в обсервационном отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU