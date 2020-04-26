26 Апр 2020 2020-04-26T15:25:46+03:00

В Мордовии перед судом предстанет женщина, обвиняемая в причинении тяжкого вреда здоровью супругу

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Вечером 20 января в селе в Рузаевском районе обвиняемая распивала спиртное со своим 53-летним супругом. В ходе возникшей ссоры мужчина оскорбил и ударил ее. Через некоторое время, дождавшись, когда обидчик уснул, жена ударила его ножом в область грудной клетки.

После чего, испугавшись за жизнь супруга, вызвала скорую помощь. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиненное телесное повреждение повлекло тяжкий вред здоровью. В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемая признала полностью.

Следственным отделом по городу Рузаевка СУ СК РФ по Республике Мордовия расследование уголовного дела в отношении 53-летней местной жительницы, завершено.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Республике Мордовия, с утвержденным обвинительным заключением дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU