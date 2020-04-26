Пензенская область – в лидерах ПФО по искусственному восстановлению лесов

26 Апр 2020 2020-04-26T15:09:33+03:00

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Пензенская область была отмечена Федеральным агентством лесного хозяйства в числе лучших регионов по проведению лесовосстановительных работ.

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» в регионе восставили леса на площади 322,6 га. На этих землях были высажены почти полтора миллиона саженцев сосны, дуба и ясеня. Кроме того проведено дополнение лесных культур на площади 689,4 га.

ИСТОЧНИК KP.RU