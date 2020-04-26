2020-04-26T14:13:41+03:00
Происшествия

Деньги взял, а гарнитур не сделал: мошеннику из Пензы грозит тюремный срок

По факту возбуждено уголовное дело
Анна ЧЕРНАЯ
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В пензенскую полицию обратился 49-летний местный житель. Мужчина рассказал правоохранителям, что в декабре прошлого года заказал кухонный гарнитур стоимостью 150 тысяч рублей. После подписания договора изготовитель попросил предоплату в размере 100 тысяч, однако со своей стороны условия соблюдать не стал: к указанному в документе сроку заказчик свой товар так и не получил.

Установить личность подозреваемого удалось быстро: им оказался пензенец 1971 года рождения. На допросе он признался, что деньги потратил частично на личные нужды и остальное отдал предыдущим клиентам в качестве погашения задолженности за невыполнение условий договоров с ними. Мужчина признал свою вину.

По факту мошенничества следственным отделом СУ УМВД России по городу Пензе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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