В Саранске на Радоницу запретят движение транспорта на нескольких участках
28 апреля с 6:00 до 20:00 будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети: по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка, от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Макаровка, от жилого дома № 20 по ул. Нагорной с. Макаровка.
Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также коммунальных и аварийных служб.
В зависимости от складывающейся обстановки УГИБДД МВД по Республике Мордовия с 6:00 до 20:00 28 апреля может самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы, по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU