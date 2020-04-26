В Саранске на Радоницу запретят движение транспорта на нескольких участках

26 Апр 2020 2020-04-26T14:05:17+03:00

Это будет сделано в целях обеспечения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории городского округа

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28 апреля с 6:00 до 20:00 будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих объектах улично-дорожной сети: по Ключаревскому шоссе от Юго-западного шоссе до городского кладбища № 4; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Берсеневка, от корпуса №3 многоквартирного дома № 20 по ул. Победы; на автодороге, ведущей к кладбищу с. Макаровка, от жилого дома № 20 по ул. Нагорной с. Макаровка.

Исключение составят транспортные средства, задействованные в мероприятиях по погребению (захоронению), а также коммунальных и аварийных служб.

В зависимости от складывающейся обстановки УГИБДД МВД по Республике Мордовия с 6:00 до 20:00 28 апреля может самостоятельно ограничивать движение всех видов транспортных средств по Юго-западному шоссе от ул. Энгельса до ул. Победы, по Ключаревскому шоссе от ул. Полежаева до Юго-западного шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU