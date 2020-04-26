Как получить максимальное пособие по безработице

26 Апр 2020 2020-04-26T11:22:36+03:00

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Кому назначается максимальное пособие 12130 руб?

На максимальный размер пособия по безработице смогут претендовать граждане, работавшие официально, уволенные и признанные в установленном порядке безработными, начиная с 1 марта 2020 года, за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие виновные действия, предусмотренные законодательством.

Если увольнение произошло до 1 марта 2020 года, имеет ли гражданин право на максимальное пособие 12130 рублей?

Уволенным ранее 1 марта и имеющим 26 оплачиваемых трудовых недель до периода предшествующего увольнению, пособие по безработице назначается в процентном отношении к средней заработной плате за последние три месяца, но не более максимального размера – 12130 рублей.

Если гражданин работал неофициально и потерял работу, на что может рассчитывать он?

Для неофициально работающих граждан, потерявших работу, равно как и для длительно неработающих размер минимального пособия по безработице прежний – 1500 руб.

Кому начисляется минимальный размер пособия?

Минимальный размер пособия начисляется, если заявитель:

состоял за предшествующий увольнению год в трудовых отношениях менее 26 недель;

впервые ищет работу (ранее не работал);

прекратил индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Как подать заявление для регистрации в целях поиска подходящей работы и дальнейшего получения пособия по безработице?

Подать заявление можно двумя способами:

1. В дистанционном режиме в электронном виде через Портал «Работа в России». Пошаговая инструкция подачи заявления (в режиме онлайн) на выплату пособия по безработице размещена на главной странице официальных сайтов Портала «Работа в России» (https://trudvsem.ru), Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области (https://trud.pnzreg.ru), сайтах центров занятости и на страницах Минтруда региона в социальных сетях. 2. При личном обращении в органы службы занятости.

Личный прием граждан в центрах занятости населения организован по разработанному графику с промежутком между приемами не менее 15 минут и периодической санитарной обработкой мест приема.

ИСТОЧНИК KP.RU