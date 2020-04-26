2020-04-26T09:45:36+03:00
Происшествия

Лишился 30 тысяч рублей, покупая респираторные маски через интернет

В отдел полиции №1 УМВД России по городу Пензе обратился с заявлением о мошенничестве 39-летний мужчина
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На сайте «Юла» он нашёл объявление о продаже противоаэрозольных респираторных масок и позвонил по контактному телефону. С неизвестной договорился о покупке 200 масок за 30 тысяч рублей, после чего незнакомка для оплаты покупки прислала ссылку на сайт, адрес которого был похож на адрес сайта известной службы доставки. В открывшемся окне заявитель ввёл реквизиты карты и перечислил указанную сумму, но маски не получил.

По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления, отмечает пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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