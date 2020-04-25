В Мордовии зарегистрировано еще 45 случаев заболевания коронавирусом

25 Апр 2020 2020-04-25T20:23:53+03:00

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По данным оперативного штаба Мордовии на сегодня в республике выявлено 469 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за последние сутки число пациентов увеличилось на 45. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РМ Сергей Саушев в ходе ежедневного прямого эфира.

- В стационарах республики лечатся 614 человек. 19 пациентов в тяжелом состоянии, у восьми из них подтвержден коронавирус. 19 человек подключены к аппаратам ИВЛ. 36 граждан выписаны, - отметил Сергей Саушев.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 1305 человек. 83 – в обсервационных отделениях.

ИСТОЧНИК KP.RU