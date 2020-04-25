2020-04-25T12:49:39+03:00
Общество

Нуждающимся семьям в Пензенской области окажут помощь

Прямая линия губернатора Ивана Белозерцева
Виктор ВИКТОРОВ
Поделиться:
Приемные дети в многодетной семье.Приемные дети в многодетной семье.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Чем и хороши прямые линии, так это возможностью достучаться со своей проблемой. Когда речь зашла о решении губернатора представлять малообеспеченным семьям с детьми от рождения и до 11 класса дополнительной государственной поддержки в виде продуктового набора, поступил вопрос. Еще точнее просьба от матери, помочь и ей, хотя по каким-то критериям она не подпадала под категорию, семей, которым наборы будут выдаваться.

Комментарий Ивана Белозерцева обнадежил и попросившую о помощи маму, и многих других матерей: если женщина обратилась с такой просьбой, значит она, действительно, нуждается. Не оставляем без внимания такие обращения. Найдем и дополнительные средства на эти цели.

Напомним, губернаторские продуктовые наборы

предназначены малообеспеченным семьям, проживающим на территории Пензенской области. Сотрудники комплексных центров социального обслуживания области заблаговременно извещают семью о дате, времени и месте получения продуктового набора.

В состав набора входят: консервы, крупы, макаронные и кондитерские изделия, мука, сахар, подсолнечное масло и другие продукты. Общий вес продуктового набора – 24 кг.

По информации минтруда, соцзащиты и демографии Пензенской области, семьи, являющиеся малообеспеченными, но не имеющие возможности официально подтвердить свой доход, будут обеспечены продуктовыми наборами от «Союза женщин России» и Пензенского отделения «Российского детского фонда».

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (семьям с детьми-инвалидами; семьям, состоящим на профилактическом учете; семьям, состоящим в базе данных ДЕСОП; одинокопроживающим пожилым гражданам), будет оказана гуманитарная помощь продуктовыми наборами со стороны социально-ориентированного бизнеса региона.

«Союз добровольцев России» в настоящее время организует благотворительную акцию, в ходе которой продуктовая помощь крупами, макаронными и кондитерскими изделиями, будет оказана пожилым гражданам и инвалидам старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нуждающимся семьям в Пензенской области окажут помощь
Завершать учебный год раньше в Пензенской области не планируется
Дачный сезон в Пензе во время коронавируса: можно ли ездить на свой участок на личном автомобиле
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пензенской области
Иван Белозерцев о детских пособиях
Иван Белозерцев проводит прямую линию
Лихой несовершеннолетний водитель прокатил приятелей
Совместные рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции
В Пензе обсудили обеспечение антитеррористической безопасности в майские праздники
В Мордовии подтверждено 424 случая заболевания коронавирусом
Отец и сын из Саранска устроили оружейный склад в собственных квартирах
Иван Белозерцев проведет еще одну прямую линию
В Мордовии снова обещают сильный ветер
Житель Пензенской области продает автограф Владимира Путина почти за полтора миллиона рублей
От полученных травм мальчик скончался в больнице
9 мая пензенцы споют «День Победы»
В Саранске на два дня ограничат движение транспорта
В интернете сообщили о новом обрушении дома № 35 на улице Ударной в Пензе
В Пензенской области самые дешевые в ПФО овощи, хлеб и молоко
В Мордовии подтверждена еще одна смерть среди заболевших коронавирусом
ООО «ТНС энерго Пенза» предлагает передать показания счетчиков дистанционно
В Пензе ветерану Великой Отечественной войны вручили российский паспорт
В Дубенском районе Мордовии на пожаре погиб мужчина
Почтовые отделения в Пензенской области не будут работать на Радоницу