Нуждающимся семьям в Пензенской области окажут помощь

25 Апр 2020 2020-04-25T12:49:39+03:00

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Чем и хороши прямые линии, так это возможностью достучаться со своей проблемой. Когда речь зашла о решении губернатора представлять малообеспеченным семьям с детьми от рождения и до 11 класса дополнительной государственной поддержки в виде продуктового набора, поступил вопрос. Еще точнее просьба от матери, помочь и ей, хотя по каким-то критериям она не подпадала под категорию, семей, которым наборы будут выдаваться.

Комментарий Ивана Белозерцева обнадежил и попросившую о помощи маму, и многих других матерей: если женщина обратилась с такой просьбой, значит она, действительно, нуждается. Не оставляем без внимания такие обращения. Найдем и дополнительные средства на эти цели.

Напомним, губернаторские продуктовые наборы

предназначены малообеспеченным семьям, проживающим на территории Пензенской области. Сотрудники комплексных центров социального обслуживания области заблаговременно извещают семью о дате, времени и месте получения продуктового набора.

В состав набора входят: консервы, крупы, макаронные и кондитерские изделия, мука, сахар, подсолнечное масло и другие продукты. Общий вес продуктового набора – 24 кг.

По информации минтруда, соцзащиты и демографии Пензенской области, семьи, являющиеся малообеспеченными, но не имеющие возможности официально подтвердить свой доход, будут обеспечены продуктовыми наборами от «Союза женщин России» и Пензенского отделения «Российского детского фонда».

Семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации (семьям с детьми-инвалидами; семьям, состоящим на профилактическом учете; семьям, состоящим в базе данных ДЕСОП; одинокопроживающим пожилым гражданам), будет оказана гуманитарная помощь продуктовыми наборами со стороны социально-ориентированного бизнеса региона.

«Союз добровольцев России» в настоящее время организует благотворительную акцию, в ходе которой продуктовая помощь крупами, макаронными и кондитерскими изделиями, будет оказана пожилым гражданам и инвалидам старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU