Завершать учебный год раньше в Пензенской области не планируется

25 Апр 2020 2020-04-25T12:29:19+03:00

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В ходе прямой линии губернатору поступило несколько вопросов, касающихся сферы образование. На предложение горожан завершить учебный год раньше хотя бы для невыпускных классов, Иван Белозерцев ответил, что это может привести к распространению инфекции:

- Начнутся каникулы раньше – и дети выйдут на улицы. Увеличится риск заражения. Поэтому пока завершать учебный год мы не планируем, нужно прожить этот период. Терпения учителям, школьникам и их родителям.

Другой вопрос касался работы детских садов: сейчас в учреждениях работают лишь дежурные группы для детей, чьи родителей работают и не могут их ни с кем оставить. Возвращать учреждения на полноценный режим в Пензенской области пока не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU