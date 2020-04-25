Завершать учебный год раньше в Пензенской области не планируется
В ходе прямой линии губернатору поступило несколько вопросов, касающихся сферы образование. На предложение горожан завершить учебный год раньше хотя бы для невыпускных классов, Иван Белозерцев ответил, что это может привести к распространению инфекции:
- Начнутся каникулы раньше – и дети выйдут на улицы. Увеличится риск заражения. Поэтому пока завершать учебный год мы не планируем, нужно прожить этот период. Терпения учителям, школьникам и их родителям.
Другой вопрос касался работы детских садов: сейчас в учреждениях работают лишь дежурные группы для детей, чьи родителей работают и не могут их ни с кем оставить. Возвращать учреждения на полноценный режим в Пензенской области пока не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU