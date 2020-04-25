2020-04-25T12:13:58+03:00
Общество

Дачный сезон в Пензе во время коронавируса: можно ли ездить на свой участок на личном автомобиле

На этот вопрос ответил сегодня в ходе прямой линии глава региона Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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Приближается начало дачного сезона, и в условиях ограничительных мер многих граждан волнует ряд вопросов о том, как в этом году заниматься делами огородными. Мы уже писали о расписании, по которому будут ходить автобусы. Сегодня же губернатор Иван Белозерцев ответил на вопрос о том, можно ли будет ездить на дачи на личном автомобиле.

- Мы не запретили движение личного транспорта по области, - отметил глава региона. – Если вам непременно нужно, то езжайте. Надевайте маски, берите дезинфицирующие средства, соблюдайте дистанцию. Но все же я прошу граждан старше 65 остаться дома – ради их здоровья.

К вопросу дачного сезона планируется вернуться на следующей неделе во время заседания оперативного штаба. За несколько дней до официального старта начнут работу магазины с семенами и инвентарем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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