2020-04-25T11:56:05+03:00
75 лет Великой Победы

Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в Пензенской области

Она продлится до 9 мая
Анна ЧЕРНАЯ
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Каждый год в преддверии Дня Победы волонтеры по всей стране раздают георгиевские ленточки – символ уважения к тем, кто пал на фронтах Великой Отечественной войны. Акция стартовала вчера – от нее решили не отказываться даже в условиях режима самоизоляции. Теперь вместе с заказами на доставку продуктов питания, лекарственных средств людям, находящимся в самоизоляции, в Пензенской области будут передавать Георгиевскую ленту.

Памятные символы будут также переданы в больницы и аптеки, распространяться на предприятиях и организациях региона, которые сегодня продолжают свою деятельность.

Планируется, что с 24 апреля по 9 мая в Пензенской области волонтеры раздадут гражданам более 50 тысяч георгиевских ленточек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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