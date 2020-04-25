Иван Белозерцев о детских пособиях
Ее получат семьи: с детьми в возрасте от трёх до семи лет, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (9544 рубля), а также семьи, в которых родители временно признаны безработными (начиная с 1 марта 2020 года).
Размер выплаты - 50% величины прожиточного минимума для детей (4 908,50 рублей).
Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде на портале Госуслуг. А также-через МФЦ или органы социальной защиты.
По информации министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, гражданам, признанным временно безработными, при назначении выплаты на детей от трех до семи лет не будут учитываться сведения о доходах семьи за предыдущий год.
Заявление в электронном виде можно будет подать на портале Госуслуг в середине мая.
О начале приема заявлений будет сообщено дополнительно через СМИ.
Если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка.
Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года.
Выплата устанавливается на один год.
Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты.
Все ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме
ИСТОЧНИК KP.RU