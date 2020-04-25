Иван Белозерцев о детских пособиях

25 Апр 2020 2020-04-25T11:46:12+03:00

Выплата на детей в возрасте от трёх до семи лет пензенские семьи начнут получать в июне

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Ее получат семьи: с детьми в возрасте от трёх до семи лет, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума (9544 рубля), а также семьи, в которых родители временно признаны безработными (начиная с 1 марта 2020 года).

Размер выплаты - 50% величины прожиточного минимума для детей (4 908,50 рублей).

Для получения выплаты семье будет достаточно подать заявление в электронном виде на портале Госуслуг. А также-через МФЦ или органы социальной защиты.

По информации министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области, гражданам, признанным временно безработными, при назначении выплаты на детей от трех до семи лет не будут учитываться сведения о доходах семьи за предыдущий год.

Заявление в электронном виде можно будет подать на портале Госуслуг в середине мая.

О начале приема заявлений будет сообщено дополнительно через СМИ.

Если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие будет выплачиваться на каждого ребенка.

Выплата пособий начнется с 1 июня 2020 года.

Выплата устанавливается на один год.

Начисление будет осуществляться с 1 января 2020 года, то есть семья, которая подаст заявление с 1 июля 2020 года, получит средства за первые шесть месяцев 2020 года, если к 1 января ребенку уже исполнилось три года. Если три года исполнилось с января по июнь 2020 года, то семья получит доплату за время с момента достижения ребенком возраста трех лет в 2020 году до назначения выплаты.

Все ранее назначенные гражданам региональные выплаты будут сохранены в полном объеме

ИСТОЧНИК KP.RU