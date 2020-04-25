Иван Белозерцев проводит прямую линию
Свои вопросы губернатору можно оставить в комментариях в его официальных аккаунтах в «Instagram» и «Вконтакте».
Среди первых прозвучал, в частности, вопрос о выплатах детям до трех лет
Выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно осуществляет Пензенское региональное отделение ПФ РФ. Подробнее: pfrf.ru (вкладка "Пензенская область").
Представитель Пенсионного фонда пояснила, что уже поступило около 11 тысяч заявлений, из которых 8142 уже обработаны и мамы начали получать эту выплату.
Губернатор поинтересовался, какое количество таких заявлений ожидается. После уточнения цифры - около 15 тысяч - Иван Белозерцев призвал сотрудников Пенсионного фонда, руководителей муниципалитетов подключиться к работе.
ИСТОЧНИК KP.RU