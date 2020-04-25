Иван Белозерцев проводит прямую линию

25 Апр 2020 2020-04-25T11:30:12+03:00

На этот раз губернатор Пензенской области отвечает на вопросы, касающиеся социальной поддержки граждан

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Свои вопросы губернатору можно оставить в комментариях в его официальных аккаунтах в «Instagram» и «Вконтакте».

Среди первых прозвучал, в частности, вопрос о выплатах детям до трех лет

Выплату в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 3 лет включительно осуществляет Пензенское региональное отделение ПФ РФ. Подробнее: pfrf.ru (вкладка "Пензенская область").

Представитель Пенсионного фонда пояснила, что уже поступило около 11 тысяч заявлений, из которых 8142 уже обработаны и мамы начали получать эту выплату.

Губернатор поинтересовался, какое количество таких заявлений ожидается. После уточнения цифры - около 15 тысяч - Иван Белозерцев призвал сотрудников Пенсионного фонда, руководителей муниципалитетов подключиться к работе.

ИСТОЧНИК KP.RU