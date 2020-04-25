Лихой несовершеннолетний водитель прокатил приятелей

25 Апр 2020 2020-04-25T09:32:32+03:00

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Вечером 17 апреля несовершеннолетний 2003 года рождения управлял автомашиной марки «ВАЗ-21093», в которой находились четверо его знакомых. Около 22 часов на участке автодороги «Обход - р.п. Лунино» водитель допустил съезд в кювет, после чего автомобиль врезался в дерево.

18-летний пассажир скончался на месте происшествия, двое молодых людей 2002 и 1998 года рождения с полученными телесными повреждениями госпитализированы, одному пассажиру 2002 года рождения госпитализация не потребовалась. Водитель автомобиля после ДТП оставил место происшествия. Его местонахождение установлено лишь на следующий день.

Бессоновским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления - нарушение водителем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

Подозреваемый состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, в связи с привлечением к уголовной ответственности за совершение краж.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначен ряд судебных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU