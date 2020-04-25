Совместные рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции
Сотрудники Госавтоинспекции и представители территориального управления Роспотребнадзора по Пензенской области проводят совместные рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции.
Обращается внимание на цель и обоснованную необходимость передвижения граждан по дорогам общего пользования. Проверяется наличие справки, подтверждающей необходимость передвижения на транспортном средстве, либо причины выхода на улицу.
Напоминаем, что в соответствии с постановлением губернатора Пензенской области граждане обязаны соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания.
Исключения составляют:
- случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;
- случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности, (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;
- осуществление деятельности, связанной с передвижением на территории региона (транспортные услуги и услуги доставки);
- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена;
- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);
- вынос отходов до ближайшего места их накопления.
В случае необоснованного нахождения на улице в отношении лица, не выполняющего правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, составляется административный протокол.
Административная ответственность предусмотрена и в отношении граждан, не соблюдающих режим изоляции, если они прибыли из-за границы, либо контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией или им выдано соответствующее предписание Роспотребнадзора.
Ряд жителей Пензенской области уже привлечён к ответственности за данное нарушение законодательства.
ИСТОЧНИК KP.RU