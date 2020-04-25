2020-04-25T09:07:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Совместные рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции

В Пензе проверку осуществляют сотрудники ГИБДД и Роспотребнадзора
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Фото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской областиФото: Пресс-служба УМВД РФ по Пензенской области
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Сотрудники Госавтоинспекции и представители территориального управления Роспотребнадзора по Пензенской области проводят совместные рейды по выявлению нарушителей режима самоизоляции.

Обращается внимание на цель и обоснованную необходимость передвижения граждан по дорогам общего пользования. Проверяется наличие справки, подтверждающей необходимость передвижения на транспортном средстве, либо причины выхода на улицу.

Напоминаем, что в соответствии с постановлением губернатора Пензенской области граждане обязаны соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания.

Исключения составляют:

- случаи обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- случаи следования к месту (от места) осуществления деятельности, (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением;

- осуществление деятельности, связанной с передвижением на территории региона (транспортные услуги и услуги доставки);

- следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг, реализация которых не ограничена;

- выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

- вынос отходов до ближайшего места их накопления.

В случае необоснованного нахождения на улице в отношении лица, не выполняющего правила поведения при введении режима повышенной готовности на территории, составляется административный протокол.

Административная ответственность предусмотрена и в отношении граждан, не соблюдающих режим изоляции, если они прибыли из-за границы, либо контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией или им выдано соответствующее предписание Роспотребнадзора.

Ряд жителей Пензенской области уже привлечён к ответственности за данное нарушение законодательства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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