В Пензе обсудили обеспечение антитеррористической безопасности в майские праздники

24 Апр 2020 2020-04-24T16:46:58+03:00

Несмотря на отмену всех массовых мероприятий, этот вопрос по-прежнему остается актуальным

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Сегодня в режиме видеоконференцсвязи состоялось совместное заседание региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба.

- К сожалению, и запланированные торжества, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, переносятся на более поздний срок, - отметил губернатор Иван Белозерцев. - Но обеспечение антитеррористической безопасности и общественного порядка в дни майских праздников по-прежнему необходимо. Не будем забывать об опасности терактов, провокаций, уличных беспорядков, разного рода деструктивных действий.

Также в ходе заседания был рассмотрен вопрос обеспечения антитеррористической защищённости мест отдыха детей в летний период.

- Коронавирусная инфекция внесла коррективы в порядок организации летнего отдыха, но я надеюсь, что детские лагеря будут открыты, пусть и в более поздние сроки.Работу по обеспечению безопасности на территории этих объектов нужно проводить уже сейчас, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU