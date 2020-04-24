В Мордовии подтверждено 424 случая заболевания коронавирусом

24 Апр 2020 2020-04-24T16:09:39+03:00

Сегодня в республике стало на 39 пациентов больше

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В пятницу, 24 апреля, в Пресс-центре РМ состоялась еженедельная пресс-конференция, посвященная эпидемиологической обстановке в регионе. Как сообщила заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова, по состоянию на утро 24 апреля всего в Мордовии выявлено 424 случая заболевания COVID-19, за последние сутки - 39 новых случаев. Восемнадцать человек полностью выздоровели и выписаны.

Официально в Мордовии от коронавирусной инфекции скончались два пациента. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Олег Маркин. По его словам, три крупных лечебных учреждения Мордовии, в которых находятся больные коронавирусом, работают на полную мощность.

- По нормативам министерства здравоохранения РФ, обеспеченность койками для Мордовии для лечения коронавирусных пациентов должна составлять 0,5 на 1000 человек населения, у нас в республике должно быть 395 коек и 138 аппаратов ИВЛ. Это все мы обеспечили, - сказал Олег Маркин. - Сейчас в республике на стационарном лечении находятся 587 человек. Уже развернуто 630 коек.

Как отметил министр здравоохранения Мордовии, все те меры предосторожности, которые призывали соблюдать жителей республики, не сработали.

- Количество заболевших растет катастрофически. За сутки госпитализируются по 30-40 человек с пневмонией, - подчеркнул Олег Маркин. По его словам, несколько медицинских работников республики госпитализированы с тяжелой формой пневмонии. На лечении сейчас находятся девять медиков. У четверых из них подтвержден диагноз «коронавирус».

В нескольких населённых пунктах республики объявлен карантин.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РМ Татьяна Харитонова отметила, исследования на COVID-19 в Мордовии проводят шесть лабораторий. На сегодняшний день проведено более 11 тысяч исследований, за сутки в среднем - 900.

В завершение участники пресс-конференции еще раз призвали жителей Мордовии соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU