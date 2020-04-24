2020-04-24T15:02:15+03:00
Происшествия

Отец и сын из Саранска устроили оружейный склад в собственных квартирах

За незаконное хранение боеприпасов мужчины привлечены к ответственности
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Пресс-служба МВД по РМФОТО: Пресс-служба МВД по РМ
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Сотрудникам Управления уголовного розыска МВД по РМ поступила информация о том, что двое жителей Саранска, 69-летний мужчина и его 36-летний сын, могут хранить у себя в домах оружие. При проведение оперативных мероприятий правоохранители обнаружили в квартире старшего подозреваемого более 420 патронов различных наименований, 400 граммов пороха, двуствольное охотничье ружье и предмет, похожий на пистолет марки «ТТ». Из жилья его сына был изъят сигнальный пистолет, предположительно переделанный под боевой.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело. Пожилому горожанину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Как пояснили сотрудники уголовного розыска, ранее фигурант уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и убийство. В отношении другого избрана мера принуждения – обязательство о явке.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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