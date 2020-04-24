Житель Пензенской области продает автограф Владимира Путина почти за полтора миллиона рублей

24 Апр 2020 2020-04-24T14:30:58+03:00

В довесок к этому товару продавец предлагает и плакат с подписью губернатора региона Ивана Белозерцева

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На этой неделе на одном из сайтов объявлений был опубликован любопытный лот: житель Бессоновского района Пензенской области выставил на продажу автограф Президента РФ. Подпись была сделана Владимиром Путиным на его же фото. По словам автора объявления, автограф передал ему полпред Главы государства весной 2018 года. Цена товара – 1 499 900 рублей.

Помимо этого, автор выставил на продажу и плакат-календарь с подписью губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Его цена составляет всего 100 рублей – но данный лот продается только в комплекте с предыдущим.

К слову, автограф Президента – достаточно популярная вещь для продажи. На этом же сайте объявлений мы нашли еще несколько предложений от жителей других регионов. Средняя цена такого лота составляет 130-190 тысяч рублей. Впрочем, есть и другие, выбивающиеся из ценового ряда, предложения: например, продавец из Санкт-Петербурга продает визитку Главы государства за полтора миллиона рублей.

Напомним вам, что ранее мы также писали о некоторых забавных и интересных вещах, которые жители нашего региона выставляют на продажу: например, в прошлом году пензенец предложил купить у него «кусок космоса» - самый настоящий метеорит весом в полтора килограмма. А автор другого объявления запросил за коллекцию почтовых марок 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU