От полученных травм мальчик скончался в больнице

24 Апр 2020 2020-04-24T13:58:55+03:00

В Пензенской области вынесен приговор водителю, скрывшемуся с места ДТП после наезда на малолетнего ребенка

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Вечером 27 сентября 2019 года мужчина 1972 года рождения пьяный ехал за рулем на автомашине «Форд Фокус» в селе Рощино Сердобского района. На улице Победы водитель, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения.

Ребенок шел с матерью в попутном направлении по обочине полосы встречного движения. Женщина в тот момент везла коляску с младшим сыном. После совершения ДТП мужчина не остановился и скрылся с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался в больнице.

Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора: мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он лишен права управления транспортными средствами на 3 года.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU