От полученных травм мальчик скончался в больнице
Вечером 27 сентября 2019 года мужчина 1972 года рождения пьяный ехал за рулем на автомашине «Форд Фокус» в селе Рощино Сердобского района. На улице Победы водитель, не выбрав безопасную скорость движения, совершил наезд на мальчика 2016 года рождения.
Ребенок шел с матерью в попутном направлении по обочине полосы встречного движения. Женщина в тот момент везла коляску с младшим сыном. После совершения ДТП мужчина не остановился и скрылся с места происшествия. От полученных травм ребенок скончался в больнице.
Собранные Сердобским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Пензенской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора: мужчине назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он лишен права управления транспортными средствами на 3 года.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU