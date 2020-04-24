9 мая пензенцы споют «День Победы»

24 Апр 2020 2020-04-24T12:29:42+03:00

Изменить размер текста: A A

Из-за коронавируса по всей России перенесли парады Победы и шествия «Бессмертного полка». Однако отдать дань памяти и уважения можно будет и другими способами.

- Мы можем объединиться в этот знаменательный для каждой семьи день. Приглашаю всех принять участие во флешмобе «Наш общий День Победы», - отметил министр образования региона Александр Воронков.

Для этого нужно записать видео исполнения песни Давида Тухманова и Владимира Харитонова «День Победы», и разместить его с хештегом #амыизпензынаследникипобедителей в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram», «Одноклассники», «Facebook»».

Во флешмобе могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста и вокальных данных. Исполнение песни может быть как индивидуальным, так и семейным.

ИСТОЧНИК KP.RU